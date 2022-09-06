Харитонов может провести бой против чемпиона кулачной лиги Hardcore FC Асбарова

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов может провести кулачный бой против чемпиона лиги в полутяжелом весе Сослана Асбарова, сообщает MMA.Metaratings.ru.

По данным источника, поединок пройдет в рамках турнира организации Hardcore FC.

42-летний Харитонов провел 42 поединка по правилам ММА. Он одержал 32 победы, потерпел 8 поражений, еще 2 боя с его участием были признаны несостоявшимся.

29-летний Асбаров является чемпионом Hardcor FC. 24 сентября он проведет поединок по боксу против Дмитрия Кудряшова. Бой пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене».