Харитонов: «Малыхин — первый среди шакалов»

Российский боец Сергей Харитонов (34-8) вновь раскритиковал тройного чемпиона ONE Championship Анатолия Малыхина (14–0), назвав его «первым среди шакалов».

«Ему удобно выступать в этой организации. У него три чемпионских пояса, но они вообще ничего для меня не значат. Ему можно только отдать должное, что он сумел вес согнать. Не более того. А из тех, кого он победил, хотя бы одного назовите, кто где-то добился какого-то результата.

Я не был чемпионом Pride, но меня знали, потому что я побеждал Оверима, Вердума, я дрался на равных с Ногейрой, хоть и проиграл. Я выигрывал у Педро Хиззо, Мурильо Хуа, Сэмми Шилта — это были глыбы того времени. Есть такая поговорка — лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов. Вот именно это относится к Малыхину — он первый среди шакалов. Он не победил ни одного сильного бойца, который был бы чемпионом в какой-то организации», — сказал Харитонов «СЭ».

Малыхин победил Ренье де Риддера (16–2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.