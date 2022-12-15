Харитонов о словах Грина про Махачева и допинг: «Такие высказывания говорят о зависти»

Российский боец Bellator Сергей Харитонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание Бобби Грина, который намекнул, что Ислам Махачев употребляет допинг.

«Я считаю, что Махачев — настоящий скромный парень и чемпион. Такие высказывания говорят о зависти», — сказал Харитонов «СЭ».

Бобби Грин дрался с Махачевым 26 февраля нынешнего года на турнире UFC Fight Night 202 и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября, победив бразильца Чарльза Оливейру сабмишном во втором раунде.