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Допинг

15 декабря, 13:36

Харитонов о словах Грина про Махачева и допинг: «Такие высказывания говорят о зависти»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский боец Bellator Сергей Харитонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание Бобби Грина, который намекнул, что Ислам Махачев употребляет допинг.

«Я считаю, что Махачев — настоящий скромный парень и чемпион. Такие высказывания говорят о зависти», — сказал Харитонов «СЭ».

Бобби Грин дрался с Махачевым 26 февраля нынешнего года на турнире UFC Fight Night 202 и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября, победив бразильца Чарльза Оливейру сабмишном во втором раунде.

Ислам Махачев
Сергей Харитонов
UFC
ММА
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