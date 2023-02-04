Харитонов — о прощальном бое Емельяненко: «Каждый хочет уйти победителем»

Российский боец Bellator Сергей Харитонов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего боя между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

Этот поединок станет последним в карьере для 46-летнего Емельяненко.

«Шансы Федора на победу? Даже не думал об этом. Каждый хочет уйти победителем. Верю ли в победу Федора? Я реалист. Все зависит от настроя и подготовки», — сказал Харитонов «СЭ».

Bellator 290 пройдет в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США). Бой Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира и начнется около 7.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.