Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:25

Харитонов обратился к Яну: «Тебя прочитали как котенка! Ты проиграл три боя, опустись на землю, пока UFC не уволили»

Харитонов призвал Яна опуститься на землю после поражения от О'Мэлли
Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Харитонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Петра Яна американцу Шону О'Мэлли на UFC 280.

— Во время битвы взглядов Петр Ян толкнул О`Мэлли. Это могло сказаться?

— Толкать... Позорище! Это нервы, срыв! Это пройденный этап. Куча спортсменов погорело на этом, а он до сих пор витает в облаках. Думает, что непобедимый и крутой чемпион. Выкинь из головы это! Тебя уже прочитали как котенка. Ты проиграл три боя, опустись на землю, пока UFC тебя не уволили.

— Тактаров считает, что Ян перегорел еще на стердауне.

— Я с Тактаровым вообще редко соглашаюсь. Но тут я с ним соглашусь.

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей по итогам трехраундового боя, который проходил 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Сергей Харитонов. Харитонов жестко раскритиковал Яна: «Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится»

Петр Ян
Сергей Харитонов
Шон О`Мэлли
UFC
5
0
Читайте также
Раскрыты гонорары бойцов UFC 280
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Бенил Дариуш считает, что заслуживает титульного боя: «Что я еще могу сделать?»
Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280
Харитонов жестко раскритиковал Яна: «Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится»
Гилберт Бернс проиграл 50 тысяч долларов, поставив на Оливейру
Реакция Хабиба на поражение Яна. Видео
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Харитонов жестко раскритиковал Яна: «Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится»

Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280