Харитонов рассказал, как помог Петру Яну избежать суда

Российский боец Bellator Сергей Харитонов вспомнил, как помог экс-чемпиону UFC Петру Яну уйти из команды Vityaz Fight.

— Вы же с Петром Яном были в одной команде какое-то время непродолжительное.

— В команде Vityaz Fight. Не то что он был в моей команде. Vityaz Fight создал наш приятель Эдуард [Филбегер], он платил зарплату ему, да и все. И у них был договор по контракту — он выступает, тот ему платит зарплату, а второй платит с боя в клуб какой-то процент. 20-30 процентов, не помню.

— А почему разошлись тогда?

— Разошлись, потому что Петя стал зарабатывать больше денег. Он посчитал, что 30 процентов — это много. Ну, раз много, значит, Эдик должен пересмотреть условия договора и делать ему больше сборов в Таиланде, больше зарплату платить, лучше квартиру, может, снимать. Я не помню. Помню, там были разногласия. Эдик хотел подать в суд, так как Ян не соблюдает условия контракта. Засудить его и так далее. Я там остановил ситуацию, сказал: «Эдик, с Петей не надо так, молодой парень, амбициозный. Если нет каких-то договоренностей, пускай уходит в другой клуб, отпусти его». Он ушел, как раз в Екатеринбург уехал, подписал договор (с клубом «Архангел Михаил». — Прим. «СЭ»). Мне и спасибо не надо говорить. Я просто сделал, помог и помог, но меня смутила ситуация такая, что он дальше пошел. Я смотрю в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ»), отписался от меня. Потом стал выкладывать какие-то вещи про меня непонятные. Не делай добра — не получишь зла, — сказал Харитонов «СЭ».