Харитонов высказался о конфликте Александра Емельяненко и Гаджиева

Российский боец тяжелого веса, выступающий в Bellator, Сергей Харитонов прокомментировал конфликт Александра Емельяненко с главой Fight Nights Камилом Гаджиевым.

«Это не мое дело, кто и что о ком-то говорит. Я не поддерживаю Александра Емельяненко, но при этом не поддерживаю и Гаджиева. Это два персонажа, о которых я даже не хочу говорить», — приводит слова Харитонова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Александр Емельяненко обвинил Камила Гаджиева в том, что он развалил свой промоушен, воровал деньги спонсоров и проводил низкопробные турниры и что его мнение не имеет никакого веса.