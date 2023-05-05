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Сегодня, 13:33

Харитонов высказался о конфликте Александра Емельяненко и Гаджиева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец тяжелого веса, выступающий в Bellator, Сергей Харитонов прокомментировал конфликт Александра Емельяненко с главой Fight Nights Камилом Гаджиевым.

«Это не мое дело, кто и что о ком-то говорит. Я не поддерживаю Александра Емельяненко, но при этом не поддерживаю и Гаджиева. Это два персонажа, о которых я даже не хочу говорить», — приводит слова Харитонова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Александр Емельяненко обвинил Камила Гаджиева в том, что он развалил свой промоушен, воровал деньги спонсоров и проводил низкопробные турниры и что его мнение не имеет никакого веса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kharitonov-vyskazalsya-o-konflikte-aleksandra-emelyanenko-i-gadzhieva-dva-personazha-o-kotorykh-ya-dazhe-ne-khochu-govorit-248610/
Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
ММА
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