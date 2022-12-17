Харитонов высмеял Емельяненко: «Он концовку забрал? Аха-ха-ха-ха-ха»

Ветеран ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» высмеял Александра Емельяненко, который в пятницу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проиграл раздельным решением судей блогеру Святославу Коваленко.

— Можно же сказать, что Александр дух показал. Имею в виду...

— Ха-ха-ха! Какой дух он показал?! Вышел с пацаном, который меньше в два раза! Какой дух?! Где тут дух? Дух Коваленко показал! Коваленко — красавец — показал дух. Вот этот парень показал дух. Не обосрался с этим пьяным ничтожеством драться. Это да. А все остальное... Какой дух он показал? Дух показываешь, когда выходишь против более сильного бойца. А здесь...

— Имею в виду — забрал концовку, в нокдаун соперника отправил...

— Чего?

— Отправил соперника в нокдаун и забрал концовку.

— Кто?

— Александр.

— Ха-ха-ха! (Харитонов заливается смехом.) Ой... Илья, лучше вообще ничего не говори, ха-ха-ха, концовку забрал! Рассказываешь так, будто это серьезный турнир и он концовку забирает, ха-ха-ха! Ты представляешь, что мы обсуждаем! Это смех и грех! Стыдоба — такое обсуждать! Концовку забрал, ха-ха-ха! У блогера забрал концовку! Ха-ха-ха! Ой, блин... Позорище.