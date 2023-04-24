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Сегодня, 18:23

Харитонов заявил, что Иван Емельяненко в молодости был скромным и тихим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился мнением о младшем из братьев Емельяненко Иване и о его дебюте в смешанных единоборствах.

«Я помню, что в молодости Иван был скромный, тихий парень, особо не выделялся. Он больше занимался боксом и бил руками. Я не знаю, в какой форме он сейчас находится, но противостояние с Мальдонадо будет в любом случае интересным для публики», — приводит слова Харитонова MMA.Metaratings.ru.

26 мая в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» младший из братьев Емельяненко 35-летний Иван дебютирует в поединке по правилам ММА против бразильца Фабио Мальдонадо, получившего в России широкую известность благодаря бою с Федором Емельяненко.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kharitonov-ivan-emelyanenko-byl-skromnyi-i-tikhii-paren-bolshe-zanimalsya-boksom-245864/
Иван Емельяненко
Сергей Харитонов
ММА
0
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