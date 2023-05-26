Харитонов жестко раскритиковал Александра Емельяненко перед боем с Ершовым: «Это ничтожество»

Легенда ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» объяснил, почему никогда не скажет слов поддержки тяжеловесу Александру Емельяненко.

«Никаких слов поддержки, — сказал Харитонов «СЭ» на турнире MFP 240, который проходил 25 мая в Москве. — Вы это объясните матерям, чьих дочерей он изнасиловал в свое время. Вы видите один эпизод, а я знаю больше вас. Есть вещи, которые можно забыть, просить, а есть те, которые забыть невозможно».

«В словах поддержки нуждается человек, который сделал что-то непреходящее определенные нормы, потом это осознал и перед всеми извинился, — продолжил он. — Скажу так: для меня это не человек. Это ничтожество. Кем он был, тем он и остался. У него был шанс где-это выплатить из этого болота, но то, что в человеке заложено, он показал на то, что он способен. А так талантливых людей много, которые где-то в молодости показывают результаты, а потом спиваются».

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Емельяненко проведет бой с блогером Евгением Ершовым.