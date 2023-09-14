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Харрисон подерется с Бадд 24 ноября на турнире PFL

Давид Хачатрян
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Двукратная чемпионка PFL в легком весе и двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон (15-1) подерется с Джулией Бадд (17-6) 24 ноября на PFL World Championship в Вашингтоне, США. Об этом сообщает Sherdog.

Харрисон потерпела первое поражение в карьере 25 ноября 2022-го в финале Гран-при PFL, проиграв единогласным решением судей Лариссе Пачеко (20-4).

Бадд прошлый бой выиграла у Мартины Жиндровой (6-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 16 июня на PFL 5 в Атланте, США.

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