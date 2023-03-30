Хасбик извинился перед котом, которого дергал за ухо и бил кулаком

Блогер Хасбулла Магомедов опубликовал видео в соцсетях, где извинился перед своим котом за то, что несколько раз стукнул его и дернул за ухо.

30 марта в сети появилось видео, на котором Хасбик ругает своего домашнего питомца и дергает его за ухо. Многие пользователи интернета обрушились на Магомедова с большим количеством критики, после увиденного видеоролика.

После инцидента Магомедов выложил несколько видео с котом, где извинился и назвал его любимым животным. «Бум-бум. Знаешь, почему я тебя за ухо потянул? Потому что ты не слушался, на улице фигней страдал», — обратился Хасбик к коту, которого погладил и пустил в дом.

«Братья, те, кто думает, что я сильно кошку бью, за ухо потянул, туда-сюда. Если бы я кошку не любил, то дома бы не держал. Кошка — мое самое любимое животное. Когда он не слушается, то я его немного ругаю. А вы напали на меня толпой», — объяснился Хасбулла.

Ранее сообщалось, что Хасбик появится в новом выпуске шоу «Что было дальше», который выйдет 1 апреля.