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Сегодня, 20:42

Хасбик извинился перед котом, которого дергал за ухо и бил кулаком

Виталий Косик
Корреспондент
Хасбулла Магомедов (Хасбик).
Фото Соцсети
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Блогер Хасбулла Магомедов опубликовал видео в соцсетях, где извинился перед своим котом за то, что несколько раз стукнул его и дернул за ухо.

30 марта в сети появилось видео, на котором Хасбик ругает своего домашнего питомца и дергает его за ухо. Многие пользователи интернета обрушились на Магомедова с большим количеством критики, после увиденного видеоролика.

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После инцидента Магомедов выложил несколько видео с котом, где извинился и назвал его любимым животным. «Бум-бум. Знаешь, почему я тебя за ухо потянул? Потому что ты не слушался, на улице фигней страдал», — обратился Хасбик к коту, которого погладил и пустил в дом.

«Братья, те, кто думает, что я сильно кошку бью, за ухо потянул, туда-сюда. Если бы я кошку не любил, то дома бы не держал. Кошка — мое самое любимое животное. Когда он не слушается, то я его немного ругаю. А вы напали на меня толпой», — объяснился Хасбулла.

Ранее сообщалось, что Хасбик появится в новом выпуске шоу «Что было дальше», который выйдет 1 апреля.

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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