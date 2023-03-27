Хасбик признался, что у него нет девушки

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов в интервью с Майком Тайсоном для его подкаста Hotboxin' рассказал, что у него нет девушки.

Майк Тайсон: «Какие у тебя планы?»

Хасбик: «Планы — сколько можно заработать и помогать».

Переводчик: «Он сказал, что есть два человека, с которыми он хочет увидеться в США — это Майк Тайсон и Илон Маск».

Майк Тайсон: «Когда у тебя день рождения?»

Хасбик: «7 июля 2002-го».

Майк Тайсон: «Ты любишь кого-то, есть ли у тебя девушка?»

Хасбик: «Нет».

Ведущий: «Какую музыку ты слушаешь?»

Хасбик: «Музыку не слушаю».

У Хасбуллы уже более 7 млн подписчиков в соцсетях, некоторое время назад блогер заключил контракт с UFC, по условиям которого промоушен будет выпускать его именную экипировку и отчислять ему процент.