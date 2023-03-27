Хасбик признался, что у него нет девушки

27 марта, 23:55
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов в интервью с Майком Тайсоном для его подкаста Hotboxin' рассказал, что у него нет девушки.
Майк Тайсон: «Какие у тебя планы?»
Хасбик: «Планы — сколько можно заработать и помогать».
Переводчик: «Он сказал, что есть два человека, с которыми он хочет увидеться в США — это Майк Тайсон и Илон Маск».
Майк Тайсон: «Когда у тебя день рождения?»
Хасбик: «7 июля 2002-го».
Майк Тайсон: «Ты любишь кого-то, есть ли у тебя девушка?»
Хасбик: «Нет».
Ведущий: «Какую музыку ты слушаешь?»
Хасбик: «Музыку не слушаю».
У Хасбуллы уже более 7 млн подписчиков в соцсетях, некоторое время назад блогер заключил контракт с UFC, по условиям которого промоушен будет выпускать его именную экипировку и отчислять ему процент.