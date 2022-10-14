Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:32

Хасбик станет новым персонажем игры UFC

Хасбик.
Фото Соцсети

В компьютерной игре UFC в 2023 году появится персонаж российского блогера Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик.

«Хасбулла появится в игре в 2023 году. Это связано с техническими вопросами», — приводит ТАСС слова представителя Магомедова.

Накануне стало известно, что Хасбик заключил с чемпионатом пятилетний контракт, который подразумевает посещение турниров и медиавзаимодействие.

Хасбулла Магомедов из-за особенностей здоровья в возрасте 20 лет весит 18 кг, его рост — 93 см. Блогер стал популярным после публикации вирусных видео, а также после конфликта с таджикским певцом Абдурозиком. Сейчас на его YouTube-канале больше 400 тысяч подписчиков.

Хасбик не раз появлялся в компании бойцов UFC, в том числе Хабиба Нурмагомедова, но сам профессиональным бойцом не является. В 2021 году блогер уже присутствовал на чемпионате в Абу-Даби по приглашению главы UFC Даны Уайта.

Источник: https://tass.ru/sport/16050997
UFC
ММА
0
Читайте также
Доступные продукты с высоким содержанием витамина А
«Стою голым. Вдруг бросается овчарка». Матчи ЦСКА — «Спартак» навсегда запомнились арбитру
Россиян предупредили о мошенничестве с «переводом» на банковскую карту
CNN: SpaceX сообщила Пентагону о невозможности оплачивать работу Starlink на Украине
Житель Харьковской области рассказал о зверствах польских наемников
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Евлоев из-за травмы снялся с боя против Митчелла на турнире UFC Fight Night 214