Хасиев назвал Хабиба «самым продуманным бойцом всех времен»

Основатель АСА Майрбек Хасиев заявил в интервью «СЭ», что не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим легковесом в истории.

— Если вы себя позиционируете величайшим бойцом, то оглядывайтесь назад и смотрите, с кем вы проводили бои. Хорошо, 16-0, убираем эти пять боев. Остальные 11 с кем были? Из оставшихся 11 боев или половина, или более половины — против тех, у кого отрицательный рекорд. Еще один бой у Хабиба был — я был в шоке, у человека рекорд 48-39. Он сколько лет дрался? Или тоже по пять боев за день проводил?

— Но в UFC у Хабиба были сильные соперники.

— Да, было несколько сильных бойцов.

— Особенно последние. Те, кто и должен был быть, те, кто был на первых местах в рейтинге.

— Вы его считаете величайшим?

— Легковесом? Безусловно.

— Ну все, поздравляю вас. Я так не считаю. Я считаю Хабиба самым продуманным бойцом — это сто процентов.

— Что имеете в виду?

— Там, где он может проиграть, он не дерется. Дерется только там, где выиграет. Таких много сейчас. Я не в плохом смысле говорю. Тот же вариант с Фергюсоном — сколько раз бой оттягивался. Самый продуманный боец. Сейчас подавляющее большинство таких. Напропалую драться не будут, если не уверены, что победят, то придумают что угодно, чтобы не драться. Без проблем можете закинуть цитату: «Майрбек сказал, что Хабиб является самым продуманным бойцом всех времен и народов». Вот и все. В хорошем смысле слова.

Хабиб Нурмагомедов выиграл все 29 поединков в профессиональной карьере в ММА. Спортсмен завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона UFC в легком весе.