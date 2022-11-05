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Сегодня, 00:08

«Дал денег — и все». Хасиев рассказал, как оказался на одной сцене с Уайтом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Основатель ACA Майрбек Хасиев рассказал, как оказался на сцене во время церемонии взвешивания перед турниром UFC 280. Турнир состоялся 22 октября в Абу-Даби.

На церемонии взвешивания Хасиев встретился с президентом UFC Даной Уайтом.

«Я очень легко туда попал. Заплатил и попал — вот и все», — сказал Хасиев на пресс-конференции в Москве после ACA 147.

Также Хасиев поделился впечатлениями от турнира UFC 280: «По боям я ничего особенного не увидел. Лучший бой в моем понимании провел Петр Ян. Я не судья, но по той картинке, которую я видел, я считаю, что Петр однозначно выиграл бой. Единственное, что было интересно — на подъезде к арене уже было видно, что происходит что-то грандиозное. Обертка очень крутая у UFC. Садишься в зал — тоже круто. Но когда фокусируешься на боях, ничего особенного не видишь».

Дана Уайт
Майрбек Хасиев
ММА
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