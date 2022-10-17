Хавьер Мендес дал прогноз на потенциальный бой Махачева и Чимаева

Тренер Ислама Махачева (22-1) Хавьер Мендес уверен, что Махачев может побить Хамзата Чимаева (12-0), однако не считает, что в ближайшем будущем у них состоится бой. Об этом Мендес сказал в интервью «СЭ».

— Ислам в случае победы [над Оливейрой] хочет подняться в полусредний вес. Как вы видите его шансы в этом весе? Сможет ли он, например, побить Чимаева?

— Если он хочет подняться в полусредний вес, я с легкостью вижу, как он забирает там титул. 100 процентов он на это способен. Что касается Чимаева, то Ислам может побить его, но сначала Чимаеву нужно забрать пояс. Он отличный боец, нельзя умалять его навыки. Посмотрим, что произойдет, когда они встретятся. Но пока они далеки друг от друга. Сейчас наш фокус должен полностью быть На Чарльзе Оливейре.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.