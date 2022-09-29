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29 сентября, 12:09

Хавьер Мендес: «Махачев — единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба»

Давид Хачатрян

Тренер российского бойца UFC Ислама Махачева (22-1) Хавьер Мендес признался, что Махачев — единственный, кто выигрывал на спаррингах раунды у Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«С 2012-го, когда Хабиб начал у меня тренироваться, никто не выиграл у него раунд, — сказал Мендес в интервью Submission Radio. — Никто, кроме одного человека — Ислама. Он единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба. Он никогда не побеждал в спарринге, но он забирал раунды».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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