Хавьер Мендес: «Махачев — единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба»

Тренер российского бойца UFC Ислама Махачева (22-1) Хавьер Мендес признался, что Махачев — единственный, кто выигрывал на спаррингах раунды у Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«С 2012-го, когда Хабиб начал у меня тренироваться, никто не выиграл у него раунд, — сказал Мендес в интервью Submission Radio. — Никто, кроме одного человека — Ислама. Он единственный, кто выигрывал раунды у Хабиба. Он никогда не побеждал в спарринге, но он забирал раунды».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.