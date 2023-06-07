Хавьер Мендес рассказал, кто станет следующим оппонентом Махачева

Американский тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес прокомментировал предстоящий поединок между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Даирушем.

По мнению специалиста, Дариуш в случае победы может стать следующим оппонентом Махачева.

«Бенеил — крутой боец, он хорош во всех аспектах, — сказал Мендес на видео, опубликованном на своем YouTube-канале. — Почему-то все игнорируют этого парня, но так не должно быть. У него хороший рекорд, и я хочу, чтобы он победил, потому что в таком случае он подерется за пояс.

Если же победит Чарльз [Оливейра], то, честно говоря, не думаю, что ему дадут бой за титул. Этого будет недостаточно. Думаю, в таком случае победитель пары Гэтжи — Порье станет следующим претендентом. Но я хочу, чтобы победил Бенеил, потому что это большой вызов».

Дариуш и Оливейра подерутся на турнире UFC 289, который пройдёт в ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада).