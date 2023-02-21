Хельвани: «Махачеву не отдают должное. Немногие чемпионы поехали бы защищать титул на родину претендента»

Журналист Ариэль Хельвани уверен, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) заслуживает огромного уважения за то, что полетел защищать свой титул в Австралию.

«Исламу не отдали должное за то, что он согласился принять поединок в Австралии. Немногие люди решились бы на это, — отметил Хельвани на The MMA Hour. — Ты чемпион, ты едешь защищать пояс на родину претендента, практически сразу после завоевания титула, и претендент поднимается в весе, он ничего не теряет, а может только выиграть.

Трудное положение. И Исламу не отдали должное за это. Немногие чемпионы поехали бы защищать титул на родину претендента. Даже если бы это была их четвертая-пятая защита. Я считаю, мы должны уважать Махачева за такой поступок».

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.