Хейбати — о поражении дисквалификацией от Калмыкова: «Он схитрил»

Боец Мохаммад Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец прокомментировал поединок на голых кулаках против Мухамеда Калмыкова.

«Он же первый начал нарушать, — сказал Хейбати после боя. — Я не знал, что нельзя бэкфисты наносить. Судья снял балл, как только я нанес [бэкфист]. А ему только замечания делали за его действия. Потом я начал нервничать.

«Честно, я провел хороший первый раунд, просто вышел на эмоции. Он сделал то, что хотел, а я ошибся. Он схитрил. Чем должна завершиться история? Вот сейчас выйдет по ММА, он же сказал», — сказал Хейбати.

Хейбати проиграл Калмыкову дисквалификацией за попытку пнуть соперника и пройти ему в ноги. Бойцы возглавили стадионный турнир Hardcore, который проходил 27 апреля в Москве.