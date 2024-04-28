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Сегодня, 11:27

Хейбати — о поражении дисквалификацией от Калмыкова: «Он схитрил»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец Мохаммад Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец прокомментировал поединок на голых кулаках против Мухамеда Калмыкова.

«Он же первый начал нарушать, сказал Хейбати после боя. Я не знал, что нельзя бэкфисты наносить. Судья снял балл, как только я нанес [бэкфист]. А ему только замечания делали за его действия. Потом я начал нервничать.

«Честно, я провел хороший первый раунд, просто вышел на эмоции. Он сделал то, что хотел, а я ошибся. Он схитрил. Чем должна завершиться история? Вот сейчас выйдет по ММА, он же сказал», сказал Хейбати.

Хейбати проиграл Калмыкову дисквалификацией за попытку пнуть соперника и пройти ему в ноги. Бойцы возглавили стадионный турнир Hardcore, который проходил 27 апреля в Москве.

Источник: https://youtu.be/4NgHzlmwWKQ?si=Ic80g1ZhBsmuMh9h
ММА
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