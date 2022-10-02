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Сегодня, 15:55

Хильберто Рамирес: «Бивол — второй лучший полутяжеловес мира»

Давид Хачатрян

Бывший чемпион мира во втором среднем весе и второй номер рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамирес (44-0) считает себя лучшим полутяжеловесом в мире и заявил, что намерен стать легендой бокса.

«Я всегда считал себя лучшим полутяжеловесом, а Бивола — вторым лучшим полутяжеловесом, — сказал Рамирес в интервью BoxingScene. — Вот почему так напрашивался этот бой. Люди хотят увидеть его, потому что Бивол победил одного из лучших мексиканцев. Все хотят увидеть наш бой. Я — лучший, и я это докажу. Скоро Зурдо Рамирес станет легендой. Я хочу выиграть этот титул и побить все рекорды».

Дмитрий Бивол (20-0) подерется с Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Дмитрий Бивол
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