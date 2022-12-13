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Сегодня, 11:03

Хилл: «Прежде чем Анкалаев и Ян покинули октагон, зазвонил мой телефон»

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (11-1) сообщил, что ему предложили подраться за титул в полутяжелом весе на UFC 283 сразу после боя Магомеда Анкалаева (18-1) и Яна Блаховича (29-9).

«Меня шокировала ничья. Я думал, что Магомед выиграл бой, — сказал Хилл в интервью CBS Sports. — Я подумал: «Оу, черт. Что теперь они будут делать?» До того как они покинули октагон, у меня зазвонил телефон. Это был мой менеджер. Он сказал, что я буду драться против Гловера за пояс в Рио.
После этого я подумал, что до боя осталось всего шесть недель. В прошлом бою я получил травму, и я только начал ходить в зал. Мне бы хотелось больше времени на подготовку, но раз такое дело... Шесть недель — это вполне неплохо».

Гловер Тейшейра (33-8) и Хилл встретятся в бою за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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