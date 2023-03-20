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Сегодня, 20:36

Хирамагомедов назвал Джонса сильнейшим бойцом ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов высказал мнение, что сильнейшим бойцом ММА является американец Джон Джонс.

«Федор уже отвоевался. Когда-то Емельяненко был реально крутым бойцом, я и сейчас считаю его крутым, потому что он реально много битв прошел. Но я бы не назвал Федора каким-то нереальным бойцом. Лучший — это Джон Джонс. Да, есть Хабиб, другие крутые спортсмены, но сам стиль Джона — это что-то уникальное. Он на первом месте», — приводит слова Хирамагомедова «Чемпионат».

В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 285, Джон Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжелом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжелом весе.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5038697-gamzat-hiramagomedov-ne-nazovu-fyodora-nerealnym-bojcom-luchshij-dzhons.html
Джон Джонс
Федор Емельяненко
UFC
ММА
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