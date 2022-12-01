Холланд: «Если Чимаев получит титульный бой, я завершу карьеру»

29-летний средневес UFC Кевин Холланд (23-8) вновь обещает завершить карьеру. На пресс-конференции UFC он дал понять, что Хамзат Чимаев (12-0) не заслуживает драться за пояс в среднем весе.

«Что на счет завершения карьеры? Я об этом думаю, — сказал американец. — Если после победы над «Вандербоем» в воскресенье утром я проснусь и увижу, что Чимаев дерется за титул в среднем весе, а он не выиграл ни одного боя в среднем весе, то можете считать, что я на пенсии. Парень в прошлом бою даже не сделал вес. Я мог отказаться с ним драться, но пошел навстречу. Я сделал это, потому что должен был».

Чимаев победил Холланда сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.