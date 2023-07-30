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Сегодня, 05:49

Холланд: «Когда Кьеза в опасности, он делает плохие решения, я воспользовался этим»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боец Кевин Холланд прокомментировал победу на UFC 291 над соотечественником Майклом Кьезой.

«У меня теперь есть постоянный тренер по борьбе Лео, у меня всегда была хорошая команда, просто мне нужно было быть терпеливее, мне 30 лет, ребята, я вырос, заматерел, я хочу детей. Защита от тейкдаунов? Спасибо Эрику Сэндсу, который пришел в зал помог мне, зал, который его отпустил — потерял, а я приобрел.

Финиш? У меня залетело колено, а когда Майкл в опасности, он делает плохие решения, и я воспользовался этим. Если бы Нил Магни, когда дрался с ним, был умнее, он тоже бы воспользовался этим". Что дальше? Я готов драться с кем угодно, кого поставят напротив меня. Я подерусь в 170 фунтах, только если у меня будет бой за пояс BMF. Если его не будет, я хочу вернуть свой черный зад обратно в 185. Мне нравится есть стейки и заниматься сексом, чтобы сделать вес", — сказал Холланд в октагон-интервью.

Кевин Холланд
Майкл Кьеза
UFC
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