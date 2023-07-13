Экс-чемпионка UFC Холм: «Следующей обладательницей пояса в легчайшем весе стану я»

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе американка Холли Холм рассказала, что мотивирует ее продолжать выступления в UFC.

«Я по-прежнему получаю удовольствие от боев и тренировок. Возможно, сейчас мне требуется больше времени на восстановление, но я рада находиться здесь и рада, что подписала новый контракт. Представляю, что следующей чемпионкой в нашем дивизионе стану я (смеется). В топ-10 моего дивизиона есть только одна спортсменка, с которой можно провести реванш, если будет такая возможность. Это Кетлен Виейра. С Ракель Пеннингтон я уже дралась дважды и побеждала ее. Сейчас только две девушки находятся выше меня в рейтинге», — цитирует Холм MMA.Metaratings.ru.