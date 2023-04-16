Холлоуэй стал первым бойцом UFC, нанесшим 3 тысячи значимых ударов

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (24-7) вошел в историю после победы над британцем Арнольдом Алленом (19-2). Холлоуэй стал первым, кто нанес три тысячи значимых ударов в UFC, сообщает Twitter-аккаунт лиги.

Также американец стал 12-м бойцом UFC, одержавшим 20 побед. Кроме того, он стал третьим после Фрэнки Эдгара (24-11) и Рафаэля дос Сантоса (32-14), кто провел в октагоне UFC семь часов.

Холлоуэй победил Аллена единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.