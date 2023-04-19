Холлоуэй: «Я большой поклонник Василия Ломаченко»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (24-7) заявил, что он готов в четвертый раз сразиться с чемпионом Александром Волкановски (25-2), а также добавил, что ему нравится футворк экс-чемпиона мира по боксу в легком весе Василия Ломаченко (17-2).

«Я на пути к титульному бою, — сказал Холлоуэй Sports Illustrated. — Если для этого мне придется сначала побить еще нескольких парней, то я побью еще нескольких парней.

Я и мой тренер по ударке большие поклонники [Василия] Ломаченко. Нам нравится, как он передвигается по рингу. Также мы любим бои Роя Джонса-младшего. Они оба установили высокий стандарт".

Холлоуэй победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.