Экс-чемпионка UFC Холм: «Кто знает, может, Нуньес еще вернется»

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе американка Холли Холм высказалась о завершении карьеры Аманды Нуньес и своем желании провести с ней бой-реванш.

«Сейчас Аманда ушла, а я бы с удовольствием с ней еще подралась, потому что все хотят драться за титул, он был в ее руках, и это была бы самая сладкая победа, — цитирует MMA.Metaratings.ru Холм. — Сейчас она закончила выступления. Безусловно, Нуньес сделала в этом спорте все, что ей было нужно. Она никого не избегала, дралась с самыми сильными соперницами и делала это отлично, поэтому я могу говорить об Аманде только хорошие вещи. Кто знает, может быть, она еще вернется».

Нуньес объявила о завершении карьеры сразу после победы над Ирен Алданой (14-7) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43). Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Нуньес была первым номером рейтинга лучших бойцов UFC среди женщин вне зависимости от категории. Бразильянка выступала в UFC с 2013 года. На ее счету победы над Рондой Роузи (12-2), Валентиной Шевченко (23-4), Мишей Тейт (19-9), Крис Сайборг (26-2), Холли Холм (15-6) и другими бойцами.