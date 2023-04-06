Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Перейры и Адесаньи

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) считает, что фаворитом в бою чемпиона в среднем весе Алекса Перейры (7-1) и экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-2) является бразилец.

«Я большой фанат обоих бойцов. Мне нравится стиль Иззи, но Перейра — терминатор из ада, братан. Он обладает сверхмощной силой. Мне сложно ставить на Иззи, потому что он проиграл Перейре три боя, причем два из них — нокаутом. Иззи — хороший боец, но, опираясь на опыт, я выберу Перейру», — сказал Масвидаль на пресс-конференции UFC.

Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.