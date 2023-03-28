Хорхе Масвидаль рассказал, как Ковингтон написал заявление в полицию на Вердума

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) вспомнил эпизод, когда экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум (24-9) в 2017-м напал на улице на Колби Ковингтона (17-3) после слов американца о бразильцах.

«Я был там, когда Фабрисио Вердум кинул в него [Ковингтона] бумеранг. И знаете что? Этот чувак побежал к копам, в полицию Австралии. Сотрудники UFC сказали ему, мол, брат, не надо привлекать копов, на что он ответил: «Да мне все равно». Он пошел к копам и написал на Вердума заявление, как маленькая ***** [девочка]», — сказал Масвидаль на The MMA Hour.

Масвидаль проиграл Ковингтону единогласным решением судей (49-46, 50-44, 50-45) на UFC 272. Бой состоялся 5 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.