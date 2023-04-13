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Сегодня, 14:48

Хорхе Масвидаль сделал заявление после завершения карьеры

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-17) поблагодарил UFC, Дану Уайта, фанатов, семью и тренеров за то, что они приняли участие в его богатой на события карьере.

«Если бы мне в 18 лет сказали, что я завершу карьеру через 20 лет и побью рекорд перед родной публикой и президентом США, я бы никогда в это не поверил, — написал Масвидаль в соцсетях. — Это было чертовски тяжелое путешествие, в котором было много взлетов и падений, и о лучшем завершении карьеры я и мечтать не мог.
Спасибо Дане Уайту и UFC — лучшей MMA-организации в мире — за предоставленную возможность. Спасибо семье и болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Спасибо тренерам!»

Масвидаль проиграл Гилберту Бернсу (22-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Хорхе Масвидаль
UFC
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