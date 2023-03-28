Хорхе Масвидаль жестко наехал на Чимаева: «Ты кто вообще такой?»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) уверен, что непобежденный боец Хамзат Чимаев (12-0) не должен претендовать на пояс чемпиона.

«Ты провалил вес на 4 килограмма, так что проваливай, — сказал Масвидаль на The MMA Hour. — Прежде чем базарить, что, мол, никто не хочет с тобой драться, иди сперва сделай вес. Не глотай стероиды и делай вес, который был согласован заранее. Ты проваливаешь вес, гонишь на людей и считаешь, что ты крутой? Проваливай к чертовой матери.

Я читал, что он наехал на Алекса Перейру. А ты-то кто вообще такой? Он — чемпион мира, а у тебя даже нет победы над парнем из топ-15. Проваливай в полутяжелый вес. Встань в ряд и работай, как все мы. Ты не можешь провалить вес на 4 килограмма и претендовать на титул. Сначала подерись, а потом что-то говори".