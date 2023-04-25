Хрюнов назвал дату следующего поединка Александра Емельяненко

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» ожидается выступление Александра Емельяненко.

«Александр Емельяненко сейчас готовится принять участие в турнире 26 мая. Его соперника мы объявим на этой неделе. Еще у нас пройдет бой Зелимхана Пулеметчика с Юрием Рябым. Все четыре боя основного карда пройдут по правилам ММА», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Турнир пройдет 26 мая. Ранее сообщалось, что в нем примет участие Иван Емельяненко, который проведет дебютный бой против Фабио Мальдонадо, а также Алексей Олейник.