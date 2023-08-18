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Сегодня, 17:26

Хрюнов назвал имя следующего соперника Тактарова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Олег Тактаров.
Фото Известия
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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, кто станет следующим соперником российского бойца Олега Тактарова.

«У Олега Тактарова здоровья больше, чем у Роя Джонса и Майка Тайсона. Сейчас мы решаем вопрос с мексиканцами. У меня есть связь с группировкой. Если они выставят своего бойца, вы поймете все, что с ним произошло в Мексике. Имя соперника — Хуан Торрес», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.

18 августа 55-летний россиянин встретится с Джеффом Монсоном в соглавном бою суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Мероприятие пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо». Предварительные бои начнутся в 20.45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция боев пройдет на сайте «СЭ».

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.

Источник: MMA.Metaratings
Бокс
Владимир Хрюнов
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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