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Сегодня, 19:17

Хрюнов — о претензиях Олейника в адрес рефери: «Его не ограничивали, надо было бороться с самого начала»

Алина Савинова
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Промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на претензии российского бойца Алексея Олейника, который пожаловался на действия рефери в его бою с британцем Оли Томпсоном.

«Алексей — большой спортсмен, большое спасибо, что он провел бой. Интерес к его поединку был большим. Мы еще увидим новые бои Алексея. В его поединке не было ограничений в борьбе. Олейника не ограничивали. Дело было в чем-то другом. Точно не помню эпизод. Вроде это был контроль у сетки. Это не является причиной его поражения. Если хочешь бороться, борись с самого начала. Сокращай дистанцию, наноси удары. Это не получилось в принципе. Переводов не было. Бои обслуживали компетентные судьи», — цитирует Хрюнова Metaratings.ru.

26 мая в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Олейник проиграл Томпсону нокаутом в первом раунде. Всего на счету 45-летнего россиянина 77 поединков в ММА, 60 побед, 17 поражений и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khryunov-otvetil-na-pretenzii-oleinika-alekseya-ne-ogranichivali-254388/
Алексей Олейник
Владимир Хрюнов
ММА
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