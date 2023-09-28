Хрюнов пригласит Федора Емельяненко на турнир с участием Александра Емельяненко и Тактарова

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о турнире, который намерен провести в конце ноября совместно с организацией Top Fight.

«Ажиотаж большой. Джефф Монсон — самый заслуженный и популярный житель Башкирии на сегодняшний день. Турнир пройдет по правилам ММА. Мы планируем Александра Емельяненко в со-главном бою. Еще планируем позвать весь бомонд. Вячеслав Дацик, бойцы, которые отличились за последнее время, а также отправим приглашения (бывшим) соперникам Джеффа Монсона, включая Федора Емельяненко», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Хрюнов рассказал «СЭ», что планирует провести прощальный бой Монсона в Уфе против Тактарова. Поединок пройдет по правилам ММА.

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в со-главном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».