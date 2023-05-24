Хрюнов сравнил Александра Емельяненко со спящим медведем

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о форме Александра Емельяненко перед поединком с Евгением Ершовым.

«Форму Александра Емельяненко я могу охарактеризовать как спящий медведь. Он выполняет нужный объем любой нагрузки. А то, как он выглядит временами, это перепады в физическом и физиологическом состоянии. Просто возраст. Александр Емельяненко — феномен. В России много ребят, с которыми постоянно происходят приключения. Поэтому он — друг всем ребятам с соседнего двора. Я не сомневаюсь, что его хорошо посмотрят. И в предстоящем поединке что-то будет. Есть такое ощущение», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко предстоит бой с Евгением Ершовым, который пройдет 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты.