Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко будет драться каждый месяц

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет следующий бой уже в июне и будет выступать каждый месяц.

«У Саши есть запланированный поединок на июнь по боксу. Он будет выступать каждый месяц. Его любят. Вчера я видел зал, который после его победы вскочил. Было единение, была радость. У него есть блестящая ударная техника, он популяризатор спорта», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошел в Москве 26 мая, Александр Емельяненко выступил в главном событии турнира и выиграл у представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 28 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, и еще один бой завершился вничью.