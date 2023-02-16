Хусейн Асхабов: «Думаю, после моего боя в UFC сразу подпишут брата»

Сегодня, 14:01
Боец UFC Хусейн Асхабов рассказал, что собирается добиться подписания в промоушен брата-близнеца Хасана.
— Брата после этого боя хочу подписать, — сказал Асхабов «СЭ». — Потому что раньше не было, чтобы два брата-близнеца выступали в UFC (Хусейн забыл о братьях Ногейра. — Прим. «СЭ»). После моего боя, я думаю, сразу его подпишут.
— Хасан в Bellator уже не будет выступать?
— Нет, он ушел из Bellator.
В Bellator у Хасана Асхабова сорвались два поединка. Сначала боец снялся из-за проблем с получением визы, а затем не смог выступить, так как не согнал вес.