47-летний дагестанский боец: «Александр Емельяненко как боец — уже все, приехал»

Дагестанский ветеран ММА Ибрагим Магомедов (22-8) в интервью «СЭ» заявил, что не рассматривает Александра Емельяненко (28-9) в качестве потенциального соперника для своего возвращения.

«Александр Емельяненко на сегодняшний день как боец — уже все, приехал. Я не хочу желать ему плохого, однако так бывает, когда человек в жизни практически не соблюдает режим, расписание. Из-за этого я Александра не рассматриваю», — подчеркнул Магомедов.

Магомедов дважды бился с Емельяненко. В первом бою, который прошел в 2009 году, Емельяненко победил техническим нокаутом в первом раунде, а в реванше, в 2012 году, Магомедов проиграл техническим нокаутом во втором раунде в связи с остановкой врачей.