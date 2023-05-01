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ММА

Сегодня, 15:46

Ибрагимов считает, что Вахитов может достигнуть уровня Адесаньи в ММА

Алина Савинова
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Чемпион мира по тайскому боксу по версии WBC Салимхан Ибрагимов уверен, что кикбоксер Артем Вахитов может достигнуть больших высот в ММА.

«Артем Вахитов не поздно дебютирует в ММА. Он — сильный, одаренный, шустрый и всесторонне развитый парень. Умный и хитрый боец. У него все получится. У него есть мотивация, потому что он побеждал действующего чемпиона UFC Исраэля Адесанью. Он может достигнуть этого уровня, главное, что у него есть желание. У него есть все данные для этого. Ничего не поздно», — приводит Metaratings.ru слова Ибрагимова.

30 апреля стало известно, что Вахитов 11 июня дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7. Его соперником станет Ашраф Башанди из Египта.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-mira-po-taiskomu-boksu-vakhitov-mozhet-dostignut-urovnya-adesani-v-mma-247636/
ММА
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