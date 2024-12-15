Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 15:39

Ионов: «Фомичев совсем не прибавил в боксе: просто идет и бьет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Претендент на титул чемпиона Top Dog в полутяжелом весе Игорь «Имеля» Ионов поделился мыслями в преддверии боя с Олегом Фомичевым.

«Настой у меня выиграть этот бой. Эмоций у меня особо никаких нет. Я сильно не загружен, хочу просто выйти и сделать свое дело и все. Я не парюсь по поводу реванша, меня это не касается. Не знаю, стал ли Фомич сильнее после нашего первого боя. Мне кажется, что он стал больше веса гонять, а так нормально вижу его как соперника. В боксе он не прибавил вообще, просто идет и бьет», — цитирует Ионова Vprognoze.ru.

Чемпионское противостояние между Ионовым и Фомичевым состоится 21 декабря на турнире Top Dog 33.

Источник: Vprognoze
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Что известно к этому часу
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Очевидец крушения судов в Керченском проливе рассказал подробности происшествия
Экс-руководство WorldSkills похитило более 130 млн рублей
Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»
Сегодня
Вчера
Неделя