Икрам Алискеров бросил вызов Бо Никалу: «Посмотрим, чья борьба лучше»

30-летний российский средневес Икрам Алискеров (14-1) готов подраться с американским средневесом Бо Никалом (4-0).

«Нам придется подождать и посмотреть, что решит UFC, но я знаю этого парня (Бо Никала — Прим. «СЭ»), — приводит слова Никала MMA Junkie. — Я отношусь к нему только с уважением и знаю, что он отличный борец. Но он сказал, что хочет драться с борцом из Дагестана и хочет показать, что такое борьба. И знаете что? Я готов стать тем дагестанцем, с которым он будет бороться, и мы посмотрим, чья борьба лучше».

Алискеров дебютировал в UFC с победы нокаутом в первом раунде над Филом Хоусом (12-5). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288. Турнир прошел в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Никал дебютировал в UFC 4 марта на UFC 285, победив Джейми Пикетта (13-9) сабмишном в первом раунде.