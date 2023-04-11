Икрам Алискеров дебютирует в UFC 6 мая

30-летний российский боец среднего веса Икрам Алискеров (13-1) начнет свой путь в UFC с боя против 34-летнего американца Фила Хейза (12-4).

Поединок состоится 6 мая на UFC 288 в Лас-Вегасе, США, сообщает ESPN.

Алискеров в сентябре 2022-го принял участие в Претендентской серии Даны Уайта, одолев сабмишном в первом раунде Марио Филипе де Соузу (16-3). До этого Алискеров выступал в Brave CF и Eagle FC.

Хейз в своем последнем бою проиграл Роману Долидзе (12-2) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 29 октября 2022-го на UFC Fight Night 213 в Лас-Вегасе, США.