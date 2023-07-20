Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:58

Икрам Алискеров подерется с Нассурдином Имавовым 21 октября на UFC 294

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (14-1) встретится с французским бойцом российского происхождения Нассурдином Имавовым (12-4).

Поединок состоится 21 октября в главном карде турнира UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом в соцсетях сообщил Дана Уайт.

Алискеров изначально должен был подраться с Пауло Костой (14-2) на UFC 291, но Коста якобы отказался от поединка в пользу боя с Хамзатом Чимаевым (12-0).

Имавов в прошлом бою дрался с Крисом Кертистом (30-10). Поединок был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Икрам Алискеров
Нассурдин Имавов
UFC
ММА
0
Читайте также
Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет
Черчесова уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов
Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ под Артемовском
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Марочко заявил о создании плацдарма на отбитых у ВСУ позициях
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пауло Коста отреагировал на анонс его боя с Чимаевым

Дамир Исмагулов уволен из UFC