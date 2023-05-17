Икрам Алискеров проведет поединок с Пауло Костой на UFC 291

30-летний российский средневес Икрам Алискеров (14-1) проведет второй бой в UFC против пятого номера рейтинга среднего веса Пауло Косты (14-2), сообщил глава UFC Дана Уайт.

Поединок пройдет в основном карде в турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Алискеров дебютировал в UFC с победы нокаутом в первом раунде над Филом Хоусом (12-5). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288. Турнир прошел в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Коста победил Люка Рокхолда (16-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 20 августа 2022-го на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США.