Илич признал, что у него будет мало поддержки во время боя с Исмаиловым

Сербский боец Александр Илич признал, что в поединке с Магомедом Исмаиловым у него не будет большой поддержки от зрителей.

«Слушайте, это спорт. Если вы фанат ММА, если вы фанат боев, то вы понимаете, как это все работает, как весь хейт влияет на психологическое состояние. Я осознаю, что с кем бы я ни боролся, не будет такого, что у меня будет 100-процентная поддержка», — приводит РЕН ТВ слова Илича.

Поединок Исмаилова и Илича состоится 7 октября на турнире промоушена PRAVDA. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.