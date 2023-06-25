Илия Топурия: «Я покажу Волкановски, что его эпоха закончилась, и началась моя»

Грузинский боец полулегкого веса Илия Топурия бросил вызов действующему чемпиону UFC в своей весовой категории австралийцу Алексу Волкановски после победы над американцем Джошем Эмметтом на турнире UFC on ABC 5.

«Я ожидал, что нокаутирую Эмметта в первом раунде, но этот парень настолько-настолько жесткий. Спасибо Джошу за ту энергию, которую он показал сегодня в клетке. Я еще раз доказал, что никому со мной не сравниться в навыках. Я постоянно доказываю это, когда выхожу в клетку.

Мне не удалось сегодня подловить его панчем в печень, который я отрабатывал в тренировочном лагере, он хорошо защищался. Но слава Богу, я победил, это главное. Нет сомнений, что я — следующий претендент на титул. Я хочу, чтобы Алекс защитил пояс, и потом я покажу ему и всему миру, что закончилась его эра и началась моя», — заявил Топурия в интервью после боя с Эмметтом.

26-летний Топурия выиграл все 14 поединков в профессиональной карьере в ММА.